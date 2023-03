Policial Ã© morto a tiros na frente de delegacia na fronteira

O policial Victor Hugo Paredes foi assassinado por pistoleiros no começo da tarde desta segunda-feira (27), em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil através de Ponta Porã.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito se aproximou de uma delegacia desativada em Zanja Pyta e começou a atirar contra o oficial sênior.

Ferido, o policial chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho e levado até o Hospital Viva Vida, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã, há pouco policiais paraguaios conseguiram deter o suposto autor do crime. Ele estava na companhia de outra pessoa que também teria ligação com o caso.

Os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados.

