Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco

Dois policiais militares foram presos preventivamente no sábado (20) durante a investigação da morte de um homem ocorrida após uma abordagem policial no bairro Tarcila do Amaral, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de 21 de novembro de 2025 e foi registrado inicialmente como ocorrência de ato obsceno, resistência, desacato e desobediência, mas terminou com a morte do abordado.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionada para atender uma denúncia de que um homem estaria se despindo em via pública, aparentando estar sob efeito de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Rafael da Silva Costa de 35 anos em surto. Funcionários de um supermercado relataram que ele estava desorientado, dizia estar sendo perseguido e acusava pessoas de tentar matá-lo.

De acordo com a PM, durante a abordagem, Rafael não obedeceu às ordens, ofereceu resistência e passou a desacatar os policiais. Diante da situação, foi dada voz de prisão. Ainda conforme o registro, os militares utilizaram spray de pimenta e, em seguida, uma arma de choque, mas o homem continuou agitado. Após ser imobilizado e algemado, ele sofreu uma convulsão e apresentou espuma na boca.

Os policiais prestaram os primeiros socorros e levaram Rafael para a UPA Nova Bahia. No trajeto, ele perdeu os sinais vitais, mas foi reanimado pela equipe médica da unidade. Apesar do atendimento, o homem não resistiu e morreu posteriormente. Após a confirmação do óbito, o caso passou a ser investigado como “morte decorrente de intervenção de agente do Estado”, e foi solicitada perícia e exame necroscópico.

Durante as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi decretada a prisão preventiva do 3º sargento José Laurentino dos Santos Neto e do soldado Vinícius Araújo Soares, que atuaram na ocorrência.

José Laurentino foi preso em Recife (PE), onde estava viajando, e Vinícius Araújo também foi detido. Ambos passaram por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça, por determinação da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

A Polícia Militar informou que acompanha o caso e que os fatos seguem sendo apurados pelas autoridades competentes.

