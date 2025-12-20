Menu
Menu Busca sábado, 20 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco

Ele e outro agente do estado são investigados pela morte de Rafael da Silva Costa de 35 anos no Bairro Tarsila do Amaral

20 dezembro 2025 - 15h51Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 20/12/2025 às 16h00
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)   (Foto: Vinicius Santos)

Dois policiais militares foram presos preventivamente no sábado (20) durante a investigação da morte de um homem ocorrida após uma abordagem policial no bairro Tarcila do Amaral, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de 21 de novembro de 2025 e foi registrado inicialmente como ocorrência de ato obsceno, resistência, desacato e desobediência, mas terminou com a morte do abordado.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionada para atender uma denúncia de que um homem estaria se despindo em via pública, aparentando estar sob efeito de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Rafael da Silva Costa de 35 anos em surto. Funcionários de um supermercado relataram que ele estava desorientado, dizia estar sendo perseguido e acusava pessoas de tentar matá-lo.

De acordo com a PM, durante a abordagem, Rafael não obedeceu às ordens, ofereceu resistência e passou a desacatar os policiais. Diante da situação, foi dada voz de prisão. Ainda conforme o registro, os militares utilizaram spray de pimenta e, em seguida, uma arma de choque, mas o homem continuou agitado. Após ser imobilizado e algemado, ele sofreu uma convulsão e apresentou espuma na boca.

Os policiais prestaram os primeiros socorros e levaram Rafael para a UPA Nova Bahia. No trajeto, ele perdeu os sinais vitais, mas foi reanimado pela equipe médica da unidade. Apesar do atendimento, o homem não resistiu e morreu posteriormente. Após a confirmação do óbito, o caso passou a ser investigado como “morte decorrente de intervenção de agente do Estado”, e foi solicitada perícia e exame necroscópico.

Durante as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi decretada a prisão preventiva do 3º sargento José Laurentino dos Santos Neto e do soldado Vinícius Araújo Soares, que atuaram na ocorrência.

José Laurentino foi preso em Recife (PE), onde estava viajando, e Vinícius Araújo também foi detido. Ambos passaram por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça, por determinação da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

A Polícia Militar informou que acompanha o caso e que os fatos seguem sendo apurados pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Ladrão é preso em flagrante por policial a paisana após assaltar mercado em Mundo Novo
Polícia
VÍDEO: Ladrão é preso em flagrante por policial a paisana após assaltar mercado em Mundo Novo
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Homem é chamado de 'tarado' ao olhar adolescente e espancado por moradores do Cristo Redentor
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Cinco pessoas morrem após colisão entre caminhão e van no Rio Grande do Sul
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Polícia
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Polícia
Idoso é preso por importunação sexual contra empresária em Inocência
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Polícia
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina
Polícia
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina

Mais Lidas

Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026
Polícia Militar atuou na ocorrência
Polícia
Perseguição termina com dupla atirando na PM e fugindo pela mata no Jd. Noroeste
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã