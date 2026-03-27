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Policial militar é transferida para UTI após acidente no centro de Fátima do Sul

Jéssica Uehara sofreu fratura exposta e chegou a perder a consciência por alguns minutos

27 março 2026 - 15h49Vinicius Costa
Vítima estava em uma motocicletaVítima estava em uma motocicleta   (Fátima em Dia/Washington Lima)

A policial militar Jéssica Uehara ficou gravemente ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira (26), no centro de Fátima do Sul, e precisou ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva em Dourados.

A vítima foi inicialmente socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferida para o Hospital da Cassems, onde permanece internada sob cuidados intensivos.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Campo Grande e Marechal Rondon, quando a policial, que conduzia uma motocicleta, se envolveu em uma colisão com um carro. Com o impacto, ela foi arremessada, sofreu fratura exposta na perna e chegou a perder a consciência no local.

Após os primeiros atendimentos, a transferência para Dourados foi necessária diante do estado clínico considerado grave, exigindo monitoramento contínuo e suporte especializado.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades, e o quadro de saúde da policial é considerado delicado.

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