Policial militar morre após bater moto em poste de luz

O soldado da Polícia Militar, Tiago De Lima Monção, de 32 anos, morreu durante a manhã desta sexta-feira (30), no Hospital da Santa Casa. Ele estava internado na unidade de saúde desde a última segunda-feira (26), quando sofreu um acidente de trânsito.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo pai do PM, o mesmo trafegava de moto pela rua Barnabé Onofre da Silva a caminho de casa. Em determinado momento, ele precisou desviar bruscamente de um cachorro que estava no meio da pista.

Por conta disso, Tiago perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica. Ele chegou a ser socorrido, sendo encaminhado com diversas fraturas pelo corpo para a Santa Casa, porém, na manhã de hoje ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

Tristeza na corporação – Por meio de nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamentou o ocorrido, informando que o PM era lotado no batalhão do município de Sidrolândia. Confira um trecho:

“O Soldado PM Monção estava sempre pronto para enfrentar os desafios que surgiam em sua jornada. Sua dedicação à Polícia Militar e ao dever de proteger os cidadãos era inspiradora, e seu compromisso em manter a segurança e a ordem era inabalável.

Sua partida repentina deixa um vazio nos corações dos amigos, parentes e familiares, bem como em seus colegas de farda.

Que sua alma encontre descanso e que sua coragem e determinação continuem a inspirar a todos.

Descanse em paz, guerreiro! Você jamais será esquecido.”

Deixe seu Comentário

Leia Também