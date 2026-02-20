Policial penal de MS perde 'cargo de chefe' do COPE após ser preso em operação

O policial penal Antonio Fernando Martins da Silva, preso durante uma operação da Polícia Civil durante a quinta-feira, dia 19, em Corumbá, foi dispensado do cargo de 'chefe' do COPE (Comando de Operações Penitenciárias).

Ele desempenhava a função de comandante do considerado 'grupo de elite' da Polícia Penal. Em seu lugar, assume o servidor Thiago Messias Duarte de Almeida, conforme documento assinado por Rodrigo Rossi Maiorchini, diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

O servidor público foi alvo, pois usava a função e a viatura da corporação para garantir o transporte de drogas a mando da organização criminosa. Para a polícia, esse ato se caracterizou como 'frete seguro'.

Com o veículo institucional, isso era uma forma de reduzir o risco de fiscalização e garantir maior probabilidade de êxito no deslocamento da carga ilícita entre os municípios, segundo a Polícia Civil.

As apurações indicam que a estrutura estatal era empregada como instrumento de facilitação da logística criminosa, conferindo aparência de legalidade ao transporte da droga e dificultando eventuais abordagens policiais.

