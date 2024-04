Policial rodoviário é preso por bater na esposa em Ponta Porã

Um policial rodoviário federal foi preso por violência doméstica durante a manhã desta quarta-feira (3), na cidade de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, do site Ponta Porã News, a prisão foi resultado de uma operação feita pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ao chegar no Bairro São João e realizar a abordagem, foi constatado que o policial estava armado. As equipes chegaram a solicitar que ele entregasse a arma, mas o homem se recusou dizendo que não seria incomodado por ninguém, se trancando dentro de casa.

Ainda segundo o site, o policial teria sido afastado de sua função por conta de uma investigação de contrabando, que acabou envolvendo seu nome. No entanto, após denúncias de violência doméstica, ele acabou sendo detido.

Para o site local, a PRF confirmou a prisão do agente, mas ainda não emitiu nota oficial sobre o assunto, porque a operação ainda está em andamento.

