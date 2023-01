Populares perseguem e agridem autor de furto em loja da Cafezais; assista

Populares indignados espancaram um autor de furto na tarde desta sexta-feira (13) na avenida dos Cafezais no bairro Centro-Oeste em Campo Grande.



Imagens de câmeras de segurança de uma loja de roupas flagraram a ação do indivíduo em uma loja de roupas.

Após funcionários perceberem a ação, populares e testemunhas correram atrás do suspeito com um facão, conforme informações apuradas no local. O indivíduo que não teve a identidade revelada foi imobilizado e encontrado pela polícia com o rosto machucado.



Ele foi levado pela Polícia Militar:

Deixe seu Comentário

Leia Também