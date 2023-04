Por dívida de drogas, jovem cai em emboscada e é baleado no Tiradentes

Um jovem, de 22 anos, foi baleado na noite de ontem (8), após cair em uma emboscada por dívidas de drogas. O crime ocorreu no antigo prédio da Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar), na rua Santa Lourdes, Bairro Tiradentes. O rapaz foi encaminhado para a Santa Casa.

Conforme a ocorrência, o suspeito teria ido ao local fazer uma cobrança de dívidas de drogas, porém, já com a intenção de matar a vítima, o jovem tinha 4 perfurações de arma de fogo, após os disparos ele correu até uma conveniência, algumas ruas abaixo do prédio, pedindo socorro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros avançada foi acionada e encaminhou o rapaz para o Hospital. A vítima ainda relatou à polícia que foi vítima de um emboscada armada por um outro jovem que teve ajuda do pai, dando apoio com um veículo Pajero, cor prata.

No local foram encontrados 18 estojos de munição de arma de fogo, calibre 9mm (milimetros). A vítima possue um mandado de prisão em aberto, o caso foi registrado na Depac Cepol.

