Por R$ 3 mil, grupo Ã© preso apÃ³s se envolver no trÃ¡fico e trazer drogas para Capital

Rodrigo Rodrigues Duarte, de 23 anos, Cleyton Pereira da Silva, de 28 anos, Saulo de Lima Marques, de 34 anos, Olisvaldo Sebastião Ferreira Junior, de 38 anos, e Vanessa da Silva Surubi, de 35 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico ao trazerem mais de 100 quilos de drogas para Campo Grande.

Conforme relatado, os investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) receberam informações de que um grupo de pessoas estaria traficando entorpecentes e o destino da encomenda seria Campo Grande.

Saindo de Corumbá, os policiais civis passaram a realizar monitoramento na BR 262, no distrito do Indubrasil. Em determinado momento, passaram dois carros pelo local, sendo um Fiat Pálio conduzido por Vanessa e um HB20, que vinha logo em seguida, ocupado por quatro indivíduos.

Foi dada voz de parada, que não foi obedecido, porém, após acompanhamento tático foi feita a abordagem do HB20, que trazia no interior do porta-malas, quatro bolsas com 100 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 102 quilos.

Vanessa, inicialmente, conseguiu fugir da abordagem, mas logo foi encontrada após os quatro traficantes terem reconhecido a mulher por foto. A prisão dela aconteceu no bairro Serradinho e ela receberia o valor de R$ 3 mil pela função de batedora.

Todas as cinco pessoas foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

