Possuído pelo ritmo ragatanga: Homem invade igreja e acaba com culto em MS

Um homem, identificado apenas como Daniel de 40 anos, foi preso depois de invadir uma igreja e promoveu um verdadeiro ‘quebra-quebra’ dentro do local, acabando com o culto dos fiéis. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (21), em uma igreja localizada na rua Dom Pedro I, região do bairro Jardim Monte Libano, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço. Ao chegar no local, fizeram contato com o pastor da igreja, sendo informados de que ele e os fiéis realizavam um culto.

Em determinado momento, Daniel chegou ao local gritando. Visivelmente alterado, ele foi para o altar e danifico aparelhos de som que estavam sobre a mesa. Por estar completamente fora de controle, os frequentadores da igreja.

Quando os policiais chegaram e fizeram à revista pessoal no autor, encontraram uma porção de substância análoga a maconha. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso em flagrante por ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, perturbação do trabalho ou do sossego alheio e portar drogas, para consumo pessoal.

