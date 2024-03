Prefeita é ameaçada de morte em grupo de WhatsApp: 'quero a cabeça dela numa bandeja'

A prefeita da cidade de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, foi ameaça de morte e xingada por uma enfermeira, de 56 anos, que trabalha na rede pública do município. As injurias foram feitas em um grupo da rede social WhatsApp, durante a tarde de quinta-feira (28).

Para o JD1, a chefe do Executivo contou que ficou assustada ao saber dos fatos. “A pessoa falou estas mensagens é servidora do município e pré-candidata a vereadora pelo partido Republicanos. Ocorre que o pré-candidato a prefeito pelo Republicanos é o vereador Alfredo, policial civil em Água Clara, inclusive nos áudios a servidora cita o nome do Alfredo ao pedir minha cabeça”, disse Gerolina.

No boletim de ocorrência, registrado pela vítima na Delegacia de Polícia Civil do município, os áudios foram descritos no histórico, sendo possível ver que a autora ‘pede a cabeça’ de Gerolina em uma bandeja.

A servidora então cita que seu filho havia sofrido assédio dentro da prefeitura, sendo que desde então ela e seu filho estão sendo vítimas de ameaças. A mulher diz ter medo de ser exonerada, mas logo em seguida diz: “quero que a prefeita me mande embora, essa vaca velha”.

Depois vários xingamentos são feitos em áudios seguintes, chamando Gerolina de ‘nojenta’, ‘vadia’ e ‘vagabunda’.

Ainda para a reportagem, a prefeita disse estar sendo difícil passar por essa situação. “Lamento profundamente uma mulher ter a capacidade de ameaçar a vida de outra mulher dessa maneira tão covarde, tudo motivado por interesses políticos e mesquinhos”.

Para finalizar, Gerolina comentou que a com o registro do boletim de ocorrência, ela representou criminalmente contra a servidora e ajuizará outras ações necessárias. Além disso, ela irá comunicar o fato ao Secretário de Justiça do Estado, para pedir providências sobre o assunto.

O JD1 tentou localizar a servidora, mas até a publicação desta matéria não teve sucesso. O espaço segue aberto para que ela manifeste sua versão, caso seja de sua vontade.

