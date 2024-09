Prefeito de Terenos procura a polícia após flagrar drones 'espionando' sua residência

O prefeito de Terenos e candidato à reeleição Henrique Wancura Budke acionou a polícia na última sexta-feira (27), após flagrar dois drones em voos suspeito sob sua residência, temendo que estivesse sendo espionado.

Segundo o portal Ligado na Notícia, o prefeito relatou que, entre 7h e 7h30, ele notou dois drones, um Mavick Pro e outro não identificado, na cor branca, sobrevoando sua residência, realizando voos rasantes em certos momentos.

No boletim, Henrique afirma que teme por sua privacidade e da família. Ele afirmou que não sabe ou tem suspeitas de quem é a pessoa responsável pelos voos.

