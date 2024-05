Prefeitura inaugura Sede do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento

A prefeitura de Campo Grande, por meio Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), inaugurou nesta quinta-feira (23) a sede própria do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (Gemop) da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da Capital.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância de um local próprio para o grupamento, que, segundo expectativas da prefeitura, deverá atender cerca de 198 mil pessoas que vivem na Região do Anhanduizinho, onde se encontra a nova sede.

“É importante quando os poderes se unem para garantir a segurança pública à nossa população, pois assim, as políticas avançam mais. O GEMOP já atua em todas as regiões da Capital, realizando atividades planejadas estrategicamente ou sob demanda. Estão sempre prontos para atender ocorrências recebidas via 153 e repassadas pelo Gerência de Combate ao Crime Organizado GCCO”, comentou a chefe do executivo municipal.

Contando atualmente com 37 servidores lotados e 20 motocicletas, o grupo, criado há oito meses, tem como objetivo atender a população com mais agilidade e praticidade. “As equipes atuam ocorrências de chamadas do 153. É um serviço que chega rápido porque estamos de motocicletas, a vantagem é essa. Nós chegamos muito mais rápido”, explicou o GCM Nogueira, comandante do Gemop.

O secretário de Segurança da Capital, Anderson Gonzaga, apontou para as vantagens proporcionadas pelo grupo. “Esse novo sistema operacional de trabalho garante inclusive mais economia, tanto na questão do combustível quanto na manutenção da moto em comparação a viatura, além de ser melhor estratégia na rapidez e eficácia”, afirmou.

O prédio onde passa a funcionar a nova sede foi cedido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) à prefeitura da Capital, com a reforma sendo realizada pelo setor de obras e manutenção da Guarda, com recursos do executivo municipal.

