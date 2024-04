Prejuízo duplo! Motorista capota veículo após bater em viatura da polícia em Bonito

Motorista de Chevrolet Tracker capotou o veículo após provocar um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do SIG (Setor de Investigações) da Polícia Civil de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (12), no cruzamento das ruas Dr. Conrado com das Flores.

Devido à colisão, o veículo de passeio quase invadiu um restaurante que fica na esquina do cruzamento. O carro ficou com as quatro rodas para cima na calçada e a viatura da polícia próximo dele.

Em relação à dinâmica dos fatos, o condutor do Tracker seguia pela rua Dr. Conrado e ao passar pelo cruzamento com a rua das Flores, na qual vinha a viatura da Polícia Civil, não respeitou a sinalização e furou a preferencial, atingindo o veículo oficial.

Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local realizando ordenamento do trânsito com auxílio da Guarda Municipal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também