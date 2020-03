Preso autor acusado de estuprar e estrangular idosa atÃ© a morte

Sarah Chaves, com informações do MídiaNews

Um homem identificado como Adevair Ferreira da Silva, foi preso nesta sexta-feira (27), acusado de estuprar e matar a idosa Salvina Vidal, 74 anos, em Lucas do Rio Verde em Mato Grosso no início do mês.

O autor foi localizado no distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga, e será ouvido ainda hoje pelo delegado que investiga o homicídio.

A vítima é mãe do sargento da Polícia Militar Juarez Pereira Vidal, que disputou nas eleições de 2018 para deputado estadual.

Por meio de suas redes sociais, o sargento Vidal havia publicado um texto com uma foto do suspeito, na última quarta-feira (25), pedindo ajuda para ajudar na captura. “Esse covarde estuprou e assassinou a minha mãe no dia 8/3/2020 em Lucas do Rio Verde. Me ajude a encontrar ele. Toda informação será bem recebida. Está foragido, mas está por perto, covarde”, dizia a publicação.



A postagem já tem 6,8 mil curtidas e mais de 2,7 comentários, além de mais de 7 mil compartilhamentos.



Caso



De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa havia saído de casa por volta das 4h30 do dia 8 de março.



O crime aconteceu dia 8 de Março quando a idosa saiu de casa às 4 horas da madrugada para catar latinhas algumas imagens da câmera segurança mostram ela caminhando e logo atrás um homem é uma bicicleta a seguindo



Quando ao retornar para a sua casa, a idosa foi obrigada a entrar em um terreno, onde foi estuprada e estrangulada até a morte.





