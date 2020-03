Idosa Ã© estuprada e morta por estrangulamento em terreno baldio

Sarah Chaves, com informações do MídiaNews MT

A idosa Salvina Vidal, 74 anos, foi assassinada na madrugada de domingo (8), após ser estuprada em um terreno baldio em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Segundo informações do Mídia News, a vítima é mãe do sargento da Polícia Militar Juarez Pereira Vidal, que disputou nas eleições de 2018 para deputado estadual. Ela teria saído de casa para catar latinha por volta das 4h30, segundo o registro de ocorrência.

As imagens do circuito de monitoramento da região mostram a vítima caminhando e logo atrás um homem em uma bicicleta seguindo-a. Ele é considerado o principal suspeito do crime.

Ao retornar para a sua casa, a idosa foi obrigada a entrar em um terreno, onde foi estuprada e estrangulada até a morte. O corpo dela foi encontrado por um vizinho às 11h.

A vítima estava sem as roupas e com sinais claros de que havia sido estuprada. No corpo foram encontrados vários hematomas.

Salvina dos Santos Vidal trabalhava diariamente com reciclagem. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para iniciar os trabalhos de investigação do crime.

Nas redes sociais, o sargento Vidal lamentou a morte da mãe e a forma como aconteceu a tragédia.

“Que dia triste, no dia Internacional da mulher, minha mãe sai pra caminhar todos os dias na cidade onde mora, Lucas do Rio Verde MT, e nessa madrugada encontrou com o mau, com um cara ruim, com alguém que eu também quero me encontrar, a assassinou para roubar e estuprar, tomei conhecimento ao meio dia. Deus no comando sempre”, disse o militar.

