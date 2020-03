Corpo de jovem que caiu de cavalo e sumiu no Rio Paraguai Ã© encontrado

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Genivaldo Oliveira dos Santos, 28 anos, na noite desse domingo (8), no Rio Paraguai, na zona rural de Corumbá.

Segundo informações do O Pantaneiro, um colega de trabalho de Genivaldo disse que ele tentou atravessar um corixo (braços do rio) com forte correnteza, caiu do cavalo e afundou.

O afogamento aconteceu na Fazenda Santa Terezinha, no sábado (7) região do Pantanal da Nhecolândia. Os bombeiros foram acionados na tarde de sábado e viajaram de barco por 4h pelo Rio Paraguai até à propriedade rural.

O corpo foi localizado a uma profundidade de seis metros, sendo levado numa aeronave particular, providenciada pelo dono da fazenda, até à cidade de Corumbá.

