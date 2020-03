Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição na tarde dessa quinta-feira (6) em Ponta Porã.

Segundo informações do Porã News, o homem estava com pés e mãos amarrados com uma corda e poderia ter sido executado e queimado na região.

Agentes e peritos do 2º Distrito Policial de Ponta Porã estiveram no trecho do Rodoanel. O corpo foi encontrado por moradores da região que passavam no local.

Os peritos estavam acompanhados dos delegado Pedro Guimarães Ramalho e fizeram os levantamentos antes de enviar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há mais informações sobre a vítima, mas pelo menos duas pessoas teriam desaparecido nos últimos dias nas fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

