Após briga com esposa, homem ateia fogo no próprio corpo e na casa

Willians Maciel da Silva Andrade, de 34 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande com 75% do corpo queimado, após atear fogo à própria casa no Jardim Los Angeles.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no hospital ele confessou ter brigado com a mulher e disse que tirou a família de casa para atear fogo no próprio corpo e na residência. A casa é construída parcialmente de madeira e ficou completamente destruído.

O homem teria ainda jogado o combustível no próprio corpo e teve queimaduras graves, mas com as vias aéreas preservadas, segundo registraram os policiais militares que foram ao hospital e registraram o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como tentativa de suicídio e incêndio, se praticado em casa habitada ou destinada para habitação na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol CG.

