Calheiro perde carro de trabalho que pegou fogo na capital

O calheiro Orlando Matias Nogueira, 53 anos, perdeu o seu veículo de trabalho nesta segunda-feira (10) que pegou fogo na avenida Ministro João Arinos, na região da Associação Nipo Brasileira.

“Estava trafegando quando chegou a uma subida e começou a pegar fogo. Acredito que tenha sido o gás. Foi uma questão de 15 minutos para o fogo se alastrar”, contou.

Algumas pessoas que passavam pelo local no momento tentaram ajudar o senhor Orlando a apagar as chamas, porém, sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e apagou o fogo.

Orlando lamenta a perda do seu veículo. “Agora é trabalhar para comprar outro, né?”, disparou.

