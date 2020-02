Jovem espancado na “Lord” teria tropeçado em balde de cerveja

Vinicius Mercado Ferreira, 24 anos, espancado por seguranças da casa noturna Lord Pub, localizada na avenida Ernesto Geisel, teria tropeçado em um baldinho de cerveja dentro do estabelecimento, o que motivou a confusão. O caso aconteceu na madrugada de domingo (9).

De acordo com relato de uma testemunha que estava no local no momento da agressão, Vinicius passava pela pista quando tropeçou no balde de cerveja de uma menina. Ele teria a puxado para pedir desculpa, momento em que os seguranças teriam avançado em cima do jovem e começado a arrastá-lo para fora do estabelecimento.

“Eu estava já de saída da casa noturna, logo que sai a porta estava aberta, e já vi os seguranças, empurrando um rapaz, e ele caindo no chão, tentando se levantar. Os seguranças começaram a jogar ele pra fora, agredindo com cassetete de forma muito brutal, o rapaz nem revidava, quando ele caiu no chão novamente um dos seguranças começou a bater nele com tanta força, desferindo golpes com o cassetete, no corpo todo dele, enquanto outro chutava ele, inclusive no rosto do rapaz”, relatou a testemunha ao JD1 Notícias, que terá a identidade preservada.

A vítima estava acompanhado do irmão que ao ver a agressão, abraçou Vinícius para o proteger. “Quando os rapazes tentaram se levantar novamente os seguranças agrediram mais e jogaram ele no chão com tanta força que o rapaz bateu a cabeça tão forte que ficou inconsciente na hora”, contou a fonte.

Vinicius teve um ferimento na cabeça, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa da capital. A redação entrou em contato com a assessoria do hospital que ainda não informou o estado de saúde do jovem. O proprietário do estabelecimento ainda não se manifestou sobre o caso.

