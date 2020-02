Caminhão carregado de frutas pega fogo em rodovia

Marya Eduarda Lobo, com infomações do G1

Um caminhão carregado com 20 toneladas de frutas e dirigido por um homem bêbado pegou fogo, no início da manhã desta terça-feira (11), em Campo Grande. O incidente aconteceu na BR-262, saída para Três Lagoas.

De acordo com informações, o motorista havia saído de Monte Alto – São Paulo, e iria descarregar na Central de Abastecimento, em Campo Grande. No entanto, quando chegava à área urbana, a cabine entrou em chamas.

Ele tentou apagar o fogo com o extintor de incêndio do veículo, porém, as chamas se espalharam para a carroceria.

O condutor fez teste de bafômetro, e, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o resultado foi de 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expedido dos pulmões, configurando embriaguez.

