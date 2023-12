Preso cobra dívida de R$ 30 e é espancado por colega de cela em Dourados

Detento, de 31 anos, foi espancado por colegas de cela durante a madrugada de terça-feira (5), no Estabelecimento Penal Masculino Semiaberto de Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima estava cobrando uma dívida de R$ 30 de um interno. Por conta disso, ele acabou sendo agredido com chutes e socos.

Já na madrugada de ontem, as agressões voltaram a acontecer. Desta vez com a participação de mais quatro internos, que usaram madeiras e até uma faca para atingir o rapaz.

Ainda segundo o site, o suspeito de cometer e comandar as agressões assumiu os fatos. No entanto, negou que o motivo seja a cobrança de uma dívida.

Por conta disso, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Deixe seu Comentário

Leia Também