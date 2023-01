Preso homem que jogou caminhonete contra motociclista na Nelly Martins

A Polícia Civil identificou e prendeu Daniel Custódio, responsável pelo acidente ocorrido ontem (3), na avenida Nelly Martins, que deixou o jovem Lucas de 23 anos com traumatismo craniano internado em estado grave na Santa Casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac (Cepol) e a Polícia Civil através de imagens de câmeras de segurança , identificou o veículo Hilux e o proprietário, que em depoimento, alegou que quem dirigia o carro é o filho, Daniel Custódio de 21 anos.

O delegado Gabriel Desterro ouve nesta tarde (4), o suspeito e a testemunha, um motoentregador que passava pela avenida e ajudou a vítima.



Caso

Uma discussão na Avenida Nelly Martins causou a colisão de uma caminhonete e uma moto no início da tarde de terça-feira (3/01), no bairro Carandá Bosque.

No local, um moto entregador que viu o acidente contou a reportagem do JD1, que o motociclista e o motorista da caminhonete estavam indo muito rápido e “do nada” o motorista da caminhonete jogou o veículo para cima do motociclista.



A informação é de que o motorista e o motociclista estariam discutindo desde a rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins.



A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

