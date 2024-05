Presos são alvo de operação por armazenar pornografia infantil em Corumbá

Mirando em combater o abuso sexual infantil em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal deflagrou a Operação Nicolau III, durante as primeiras horas da manhã de segunda-feira (27), em Corumbá.

Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliar e dois mandados de prisões preventivas, todos expedidos pela 3ª Vara Crime da Comarca de Campo Grande.

De acordo com as investigações, que se iniciaram na cidade de Corumbá, dois internos do sistema prisional, que se encontravam em regime semiaberto, armazenavam material contendo vídeos e imagens pornográficas e sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Além disso, eles disponibilizavam o material em grupos destinados a essa finalidade.

Ambos estavam presos pelo crime de estupro de vulnerável e, após progressão de regime, estavam cumprindo suas penas em regime semiaberto.

Com o cumprimento dos mandados de prisão preventiva pelos crimes objetos da investigação, ambos retornarão a cumprir suas penas em regime fechado. Fora isso, eles serão responsabilizados pelos crimes de armazenamento e disponibilização de material pornográfico, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas máximas chegam a 10 anos.

