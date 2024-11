PRF aposentado agride e tranca esposa em casa após bebedeira em Bonito

Homem, de 59 anos, agrediu e trancou a esposa em um dos quartos de casa após uma noite de bebedeira em uma conveniência localizada na cidade de Bonito. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (2).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela filha da vítima, pois a mulher estaria presa no imóvel. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher em um dos quartos do imóvel, após o marido dela, que é policial rodoviário federal aposentado.

Para as autoridades, ela contou que o casal ficou bebendo até altas horas da madrugada quando resolveu ir para casa. Ao descer para abrir o portão, o autor saiu deixando a esposa. Como ela que estava com as chaves da residência, precisou andar 500 metros para chegar até a varanda.

Quando se aproximou o autor tentou usar a força para pegar as chaves das mãos da companheira, que fugiu e correu para dentro de um dos cômodos. Ainda assim, ela foi perseguida e agredida pelo marido. Posteriormente, ele saiu e trancou a esposa, fugindo do local.

Por medo do que possa acontecer, já que ele é policial aposentado, a mulher manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o marido. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

