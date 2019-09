PRF apreende 53,6 kg de maconha e prende três em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinquenta e três quilos e seiscentos gramas de maconha e prendeu três pessoas por associação ao tráfico, uso de documento falso e tráfico de drogas, neste sábado (28) em Ponta Porã (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais receberam uma denúncia anônima de que dois veículos poderiam estar transportando drogas. No km 68 da BR 463, o veículo VW Gol, placas de Taciba (SP), foi abordado. Ele era conduzido por um homem de 23 anos e ocupado por uma mulher de 25 anos, esposa do condutor. Ambos estavam nervosos e apresentaram versões contraditórias acerca dos motivos e destino da viagem.

Logo depois, os policiais abordaram o veículo VW Voyage, placas de Belo Horizonte (MG), e conduzido por um homem de 28 anos. Questionado sobre a propriedade do veículo e também da documentação por ele apresentada, o condutor confessou que o documento e a CNH eram falsos.

Após uma fiscalização no automóvel, foi constatado que havia vários tabletes de maconha no para-choque traseiro. Depois que o entorpecente foi localizado, o condutor do primeiro veículo abordado confessou que estava realizando serviço de batedor da droga e que receberia três mil reais quando chegasse em Presidente Prudente (SP), mesmo valor que o condutor do segundo veículo com a droga disse que receberia para levar a entorpecente de Ponta Porã até Presidente Prudente.

Ainda foram localizados tabletes de maconha no assoalho do veículo, encosto do banco traseiro, assento dos bancos dianteiros e para-lamas dois dois lados, que totalizaram 53,6 kg do entorpecente.

As três pessoas foram presas e encaminhadas para a Polícia Federal em Ponta Porã, juntamente com os veículos e a droga.

Deixe seu Comentário

Leia Também