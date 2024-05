PRF apreende caminhonete com 1.987 kg de maconha em Itaquiraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase duas toneladas de maconha na madrugada deste sábado (25) na cidade de em Itaquiraí, a 405 km de Campo Grande.

A equipe da PRF estava fiscalizando o km 116 da BR-487, quando deu ordem de parada a um Toyota Hilux. Ao avistar a viatura, o condutor acelerou e empreendeu fuga.

A partir disso, iniciou o acompanhamento tático, até que o suspeito jogou o veículo para fora da faixa de rolamento e continuou a fuga a pé, entrando em uma vegetação. Foram realizadas buscas, mas o indivíduo não foi localizado.

O veículo em que a droga era transportada foi recuperado. Na caminhonete, foram apreendidos tabletes de maconha, totalizando 1.987 kg e 16,1 kg de skunk. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Itaquiraí.

