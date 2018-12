PRF deflagra operação "Ano Novo 2018" nesta sexta

Da redação com assessoria

A operação "Ano Novo 2018", que será deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira (28) termina às 23h59 de terça-feira (1º) e tem como objetivo a redução de acidentes nas rodovias federais. De acordo com a PRF, durante os cinco dias são esperados um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito.

A PRF contará com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas para redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de cinto segurança e capacete.

Serão realizadas ações educativas durante a operação, que visam conscientizar todos os ocupantes dos veículos sobre seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. As pessoas são convidadas a assistir a vídeos reais que mostram o comportamento inadequado no trânsito e suas consequências.

Dicas para que vai fazer uma viagem

Planejamento: é fundamental e deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento.

Revisão do veículo antes de viajar: pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização;

Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Faróis ligados mesmo durante o dia para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.

Em Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

Operação "Ano Novo de 2017"

No feriado de Ano Novo 2017 a PRF registrou, em Mato Grosso do Sul, 2.099 de flagrantes de excesso de velocidade, 121 infrações de ultrapassagens indevidas, sendo dessas, 109 praticadas em faixa dupla contínua.

O não uso do cinto de segurança foi responsável por 106 infrações, sendo 75 pelos passageiros do banco traseiro e 22 por crianças não estarem na cadeirinha ou assento de elevação.

Nos quatro dias do feriado, foram notificados 15 acidentes, sendo 2 graves. 17 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. Foram realizados 2.089 testes de etilômetro, 31 pessoas autuadas e 9 pessoas presas por embriaguez ao volante.

