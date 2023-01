PRF finaliza operação registrando queda em acidentes nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, nesta segunda-feira (2°), a 'Operação Ano Novo' com uma queda no número de acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Porém, uma morte foi registrada no período de 30 de dezembro de 2022 e 1° de janeiro de 2023.

A PRF registrou 10 acidentes, sendo 2 considerados graves. 3 pessoas ficaram feridas e uma morte ocorreu. Comparado com 2021, ocorreram 13 acidentes, 3 graves, 16 feridos e nenhuma morte foi registrada.

Nas fiscalizações, a PRF flagrou 134 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. 35 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. 129 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 979 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 2.129 testes, 40 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, destas, 10 foram presas.

Veja o balanço:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também