PRF inícia Operação Rodovida com duração de 72 dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a Operação Rodovida, onde será realizado a fiscalização das rodovias do Mato Grosso fo Sul nos feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval.



A Operação Rodovida teve sua abertura oficial na última sexta-feira (20), e faz integração de vários órgãos de fiscalização com o objetivo de reduzir a violência no trânsito.



Nesse período, a PRF também estará engajada no Programa da Organização das Nações Unidas (ONU), Década Mundial de Segurança Viária 2011/2020, cuja meta prioritária é reduzir em 50% o número de mortos e de feridos em decorrência de acidentes de trânsito.



A proposta é reduzir os acidentes e a gravidade deles, durante o aumento do fluxo de viagens durante as férias escolares. Em sua nona edição, a Operação Rodovida promove integração entre as demais instituições públicas (federais, estaduais e municipais) voltadas para a temática trânsito urbano e rodoviário.



A Operação Rodovida segue até o dia 1º de março, onde as fiscalizações serão intensificadas para reduzir a violência nas rodovias federais do Estado se concentram, principalmente, nos trechos mais críticos, onde é recorrente a ocorrência de acidentes, em especial, os de maior gravidade.



