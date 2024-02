PRF interdita parcialmente BR-262 após veículo de carga tombar na pista

Trecho da BR-262 em Ladário, no sentindo decrescente no km 762, foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF/MS) neste sábado (10), após um veículo de carga tombar na pista.

Em decorrência do tombamento, o trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado, e só foi liberado por volta das 21h, quando a pista foi limpa e o caminhão retirado do local. Apesar do acidente, ninguém morreu e apenas uma pessoa se feriu, com lesões leves.

A PRF alerta para a necessidade de atenção redobrada dos motoristas ao passagem pelo trecho devido a fortes chuvas na região de Ladário.

