PRF prende dois homens com haxixe escondido nos sapatos em Ponta Porã

Dois homens foram presos na tarde deste domingo (22), em Ponta Porã (MS), acusados de tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Unidade Operacional da corporação.

Os policiais abordaram um ônibus de viagem e, durante as entrevistas, notaram nervosismo por parte de dois passageiros. Após uma vistoria minuciosa, foi descoberto que ambos possuíam compartimentos ocultos em seus sapatos, onde estavam aproximadamente 300 gramas de haxixe cada um.

Os homens confessaram que pegaram a droga no Paraguai e que a levariam até São Paulo. Ambos foram encaminhados à Polícia Civil de Ponta Porã, onde responderão pelo crime. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

