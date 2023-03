PRF prende um dos traficantes mais procurados da Argentina em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas na manhã desta terça-feira (28) em Jaraguari, a 46 quilômetros de Campo Grande, três pessoas durante uma abordagem na BR-163, sendo uma delas um dos traficantes mais procurados da Argentina.

Os agentes abordaram um Toyota Hilux com placa da Capital no km 530 da rodovia, que era conduzido por um brasileiro de 43 anos que transportava uma mulher, de 23 anos, e o traficante, de 43, ambos bolivianos.

Durante a abordagem, o traficante, conhecido como “fantasma”, apresentou aos policiais documento falso e admitiu que possuía um mandado de prisão em aberto na Argentina por tráfico de drogas.

Ele ainda admitiu que comprou os documentos falsos em Belém, no Pará, pelo preço de US$ 5 mil. Foram apreendidos um passaporte e uma carteira de habilitação, também adquiridos com o nome falso.

Os policiais confirmaram a informação ao checarem que ele possuía difusão vermelha da Interpol. A PRF representou pela prisão preventiva de “fantasma” e solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extradição do traficante para a Argentina.

