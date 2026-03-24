PRF recupera SUV de luxo e reboques com registros de furto em duas cidades de MS

Dupla ação da Polícia Rodoviária Federal recuperou uma SUV de luxo e dois reboques com registros de furtos, durante a segunda-feira, dia 23, em duas cidades de Mato Grosso do Sul.

Os flagrantes aconteceram na cidade de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, onde ambos motoristas dos respectivos veículos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de cada município.

Segundo a PRF, o primeiro caso, em Bataguassu, aconteceu durante uma abordagem na rodovia e na verificação, ficou constatado que os dois reboques estavam com placas falsas e registro de furto desde agosto de 2025, em Campo Verde, no Mato Grosso. O motorista disse ter recebido os reboques em Itapetininga, em São Paulo, e que viajaria até Campo Grande

Já na segunda ocorrência, em Nova Alvorada do Sul, os policiais abordaram um motorista em um Honda HRV e ao ser questionado sobre a viagem, disse que iria até Ponta Porã e o veículo seria alugado, porém não possuía nenhuma documentação do automóvel.

Após vistoria no veículo, os policiais descobriram que o automóvel possuía registro de roubo/furto, desde o último dia 18, em São Paulo. O motorista confessou ter pego o carro em Osasco e o entregaria no Paraguai.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m