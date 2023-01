Princípio de motim gera confusão no presídio da Gameleira

Um princípio de motim quase gerou uma grande confusão na ala de regime fechado do presídio da Gameleira, em Campo Grande, durante a tarde de segunda-feira (23). Pelo menos dois presos, de 21 e 27 anos, foram identificados como responsáveis.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação começou a acontecer por volta das 13h, quando os dois detentos passaram a incentivar os demais presos a insultarem os agentes penitenciários com palavras de baixo calão.

Além disso, os presos danificaram uma das grades que dá acesso à cela 2, referente a disciplinar B. Dessa forma, os agentes passaram a tentar conter o princípio de motim e pediram que os detentos retornassem as celas.

Porém, não foi o suficiente. Assim, o COPE (Comando de Operações Penitenciária) iniciou a ação de contenção dos internos, quando os presos passaram a jogar objetos contra os polícias na tentativa de feri-los. Alguns disparos de espingarda com munição de elastômero foram disparados.

Um dos tiros atingiu o detento, de 21 anos, responsável por incitar o motim. Ele passou por atendimento médico na unidade e posteriormente ele e o outro detento que iniciaram a confusão foram encaminhados para a delegacia para serem autuados em flagrante.

O caso foi registrado como dano a patrimônio público, lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial, resistência e motim de presos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

