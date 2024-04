Procurado por assassinato e outras 'mil passagens', jovem quase é morto a tiros

Um jovem, de 20 anos, quase foi morto a tiros durante a noite de domingo (31), na Rua P8, localizada no Bairro Esperança, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço. Ao chegar, os militares foram informados de que a vítima havia sido socorrida por populares até o hospital municipal.

Para os policiais, testemunhas contaram que dois homens passaram pelo local e efetuaram disparos contra o rapaz, que acabou sendo atingido na perna. Depois, os autores fugiram em um Volkswagen Gol preto, tomando rumo ignorado.

Em conversa com a guarnição a vítima conseguiu identificar um dos autores. Durante verificação no sistema, os policiais encontraram várias passagens no nome do rapaz, por tráfico, porte de arma de fogo e suspeito de ter participado de homicídios recentes na cidade, em decorrência de ataque uma represaria de um grupo rival.

As equipes policiais deram inicio a diligências pela região, para tentar localizar os autores. O caso foi então registrado como homicídio simples na forma tentada.

