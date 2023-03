Produtos eletrÃ´nicos e cigarros que eram transportados em barco sÃ£o apreendidos em MS

Na noite de domingo (5), equipe do Grupo de Polícia Marítima da Polícia Federal de Naviraí apreendeu uma embarcação clandestina que transportava diversos volumes de cigarros paraguaios e centenas de aparelhos celulares introduzidos no território brasileiro de forma ilegal.

A ação ocorreu durante o patrulhamento no Rio Iguatemi, no município de Mundo Novo, quando os agentes perceberam movimentação atípica de uma embarcação.

Com a aproximação da PF, o piloto empreendeu fuga, abandonando a carga e a embarcação em uma das margens do rio, embrenhando-se no matagal.

Caso preso, o piloto responderia pelos crimes de descaminho e contrabando (artigos 334 e 334A, do Código Penal Brasileiro).

Deixe seu Comentário

Leia Também