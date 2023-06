Professor de Campo Grande morre em acidente no Mato Grosso

O professor de fisioterapia Rafael Prado Amaral Paes, de 40 anos, morreu após se envolver em um grave acidente durante a tarde de sexta-feira (16), na rodovia BR-163, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele era morador da cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o apurador pela reportagem do Agora MT, o professor estava em uma caminhonete Triton L200 branca quando acabou sendo fechado por uma carreta. Ao tentar desviar, para não se envolver em um acidente, Rafael perdeu o controle da direção, colidindo contra um veículo, que estava do outro lado da pista prestando serviço de manutenção na BR.

Com a força do impacto, ele acabou morrendo ainda no local. Rafael estava sozinho na caminhonete no momento em que o acidente aconteceu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência.

