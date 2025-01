Professor de futebol é condenado a 414 anos de prisão por estupro de 15 menores

O Juizado de Combate à Violência Doméstica de Sobral (CE) condenou Neilton Gomes da Silva Melo, de 38 anos, que atuava como professor em uma escolinha de futebol, a 414 anos e 3 meses de prisão pelo estupro e ameaça de 15 menores de idade, com idades entre 8 e 13 anos.

A sentença, dada no dia 19 de dezembro de 2024, foi divulgada apenas nesta quinta-feira (16) pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), e garante a prisão definitiva de Neilton, que está preso desde 27 de junho de 2024, quando foi detido ao tentar embarcar em um ônibus com destino a outro estado.

Neilton foi denunciado pela 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, que afirma que os abusos começaram em abril de 2024 e seguiram até junho, com as vítimas denunciando que o professor as presenteava como recompensa pelos abusos, além de fazer ameaças na tentativa de impedir que as vítimas contassem sobre os abusos.

“De tudo quanto se trouxe de provas ao processo, é indubitável a materialidade do crime de estupro de vulnerável, extraindo-se tal ilação dos depoimentos dados em audiência de instruções conjugadas com as provas colhidas em inquérito”, disse o juiz Francisco Janailson Pereira Ludugero na sentença.

O juiz também alega que os depoimentos das testemunhas “são seguros, coerentes e convergentes”. “Não vislumbro indícios de que estejam sofrendo coação em seus respectivos depoimentos, bem como não há nos autos indícios de que elas intentam imputar ao réu crimes e/ou suas circunstâncias falseando a verdade”, diz outro trecho da decisão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também