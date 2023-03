Professor de teatro estupra menino de 12 anos após a aula e vai preso

Um professor de teatro, de 43 anos, foi preso nesta sexta-feira (24) por suspeita de estuprar um aluno, de 12 anos, após as aulas em Santa Maria, na região do Distrito Federal. As informações são do site Metrópoles.

De acordo com a DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), o menino contou para a mãe que o professor teria abusado dele depois de uma aula. O autor seria funcionário de uma rede ensino de Taguatinga.

Ainda conforme o site, o homem já teria sido investigado pelo crime de estupro de vulnerável, em 2016 e todas as vítimas eram alunos dele. No entanto, mesmo com depoimentos dos estudantes, o inquérito acabou arquivado no Judiciário, sob justificativa de ausência de provas mínimas.

Durante a prisão de hoje, a DPCA apreendeu dois notebooks e um celular. O caso segue sendo investigado.

