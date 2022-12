Professor é assassinado com 9 tiros enquanto andava de bicicleta em MS

O professor Cristiano Roberto Piroli, de 33 anos, foi assassinado com nove tiros enquanto andava de bicicleta as margens da MS-165, em Aral Moreira. O crime aconteceu no começo da noite de quinta-feira (28).

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada que uma pessoa estaria morta próximo ao KM-05, já na zona rural do município. Ao chegar no local, encontraram a vítima caída.

Durante a perícia inicial, foram encontrados nove estojos de munição 9mm a cerca de 200 metros de onde o corpo estava. As equipes descobriram ainda que Cristiano havia saído de casa para andar de bicicleta quando foi alvejado pelos disparos no acostamento da rodovia.

Até o momento, não existem pistas sobre o autor ou a motivação do crime. Cristiano era funcionário público do municipal.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também