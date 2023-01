Professor é encontrado morto a tiros em Nova Alvorado do Sul

Luciano Soares, professor da rede municipal de Nova Alvorada do Sul, foi encontrado morto na noite de terça-feira (17) em sua residência e seu corpo estava com sinais de tiros. Quem encontrou a vítima foi o próprio irmão que deu falta do educador.

Segundo informações do site Alvorada Informa, Luciano teria sido atingido por três tiros e não teria sobrevivido ao ataque, que aconteceu no bairro Jardim Indaia II. Relatos apontam que a casa estava com muito sangue.

Ainda conforme o site, familiares e amigos sentiram falta do professor e em um primeiro momento, ligaram para Luciano no intuito de conversar com ele, mas ele não atendeu. Posteriormente, uma pessoa chamou por ele em sua residência, mas também não obtiveram resposta.

Durante a noite de ontem, o irmão foi até a residência, encontrou o portão apenas encostado e ao abrir a porta da sala, verificou que o interior estava com muito sangue, encontrando o corpo de Luciano naquele ambiente, acionando a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados. A Perícia Científica fez todos os levantamentos possíveis e a Polícia Civil segue investigando o caso.

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) publicou uma nota de pesar nas redes sociais, horas após ter tido a confirmação da morte do professor da rede municipal de ensino. "O SIMTED de Nova Alvorada do Sul se compadece na dor da família da do nosso querido companheiro, Professor Luciano Soares, pela irreparável perda e presta condolências aos familiares e amigos enlutados".

Roubo e agressão - No ano de 2019, Luciano esteve envolvido em outra ocorrência policial, onde foi agredido a coronhadas por um ladrão que tomou seu carro e fugiu do local.

Naquela época, ele conseguiu chegar até a sede da Secretaria Municipal de Educação, onde pediu ajuda para um vigilante, que acionou o Corpo de Bombeiros e o encaminhou para uma unidade hospitalar.

Devido aos ferimentos no rosto e na cabeça, Luciano havia sido transferido para Campo Grande e havia posteriormente retornado para sua cidade natal.

