Professor procurado por estuprar menino no DF entra para lista da Interpol

O professor de educação física Ricardo Mello Marcelos, acusado de estuprar, durante quatro anos, um menino no Jardim Botânico, no Distrito Federal, entrou para lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A inclusão do nome na lista foi feita após a coluna Na Mira, do Metrópoles, apontar que ele havia fugido do Brasil após tomar conhecimento da denúncia sobre os estupros. Ele havia conseguido um emprego como treinar do Barcelona de Colômbia, em Bogotá.

Ao Metrópoles, o clube informou que Marcelos foi desligado do cargo na semana passada. “Ele não trabalha conosco desde a semana passada, deixando o cargo aqui no clube”, afirmou o clube em nota.

Segundo a denúncia feita contra Ricardo, os abusos contra a criança começaram em 2019, quando a vítima tinha 9 anos, e ocorriam na residência do garoto, no Jardim Botânico.

Após se aproximar do garoto e sua família, e sob o pretexto de jogar videogame, ocorreram vários abusos sexuais, que duraram até novembro de 2023, quando a criança contou a sua mãe sobre o que estava ocorrendo.

Logo após tomar conhecimento da denúncia, o professor fugiu.

