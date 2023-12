Psicóloga vai à hospital com recém-nascido morto dentro de mala

Uma psicóloga, de 31 anos, foi presa depois de dar entrada com um recém-nascido morto dentro de uma mala. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (5), na cidade de Campinas, em São Paulo. A mulher foi presa e deve responder pelo crime de ocultação de cadáver.

Conforme as informações do site g1, a mulher contou que teria escondido a gravidez dos pais e alegou ter sofrido um aborto espontâneo - inicialmente, a informação era de que teria sido no sábado (2), mas o parto, segundo a Polícia Civil, ocorreu na casa da gestante, entre quinta (30) e sexta (1).

Logo após "o aborto espontâneo", a psicóloga teria dito que colocou o bebê em uma mala e o escondeu em uma estante. Até ir ao hospital nesta terça, com os pais, para pedir ajuda. Quando as equipes olharam a mala, foi encontrado um bebê do sexo masculino, com 3,7 kg e 50 cm, "apresentava sinais evidentes de morte e rigidez", que indicavam o óbito superior a um dia.

A Polícia Militar foi acionada ao local e a acompanha no quarto, pois a mulher será presa logo depois de receber alta hospitalar.

