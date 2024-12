Quadrilha de ladrões de caminhonete é presa em flagrante

Integrantes de uma quadrilha que planejava um arrastão de caminhonetes e SUVs, foram presos na manhã deste sábado (14), em ação do Grupamento de Policiamento Aéreo, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Conforme informações da Polícia, os veículos roubados seriam levadas para o Paraguai.



Com a ajuda de um helicóptero, os investigadores do SIG prenderam quatro pessoas e recuperaram pelo menos um veículo. O flagrante segue em andamento e na tarde deste sábado, sob comando do delegado do SIG, Erasmo Cubas.

