Quadrilha é presa em MS com várias notas falsas de R$ 100

Dois homens e uma mulher foram preso na noite de ontem (23) ao serem flagrados transportando notas falsas na cidade de Mundo Novo.

De acordo com as informações policiais, os infratores estavam em um Fiat Uno, transitando pela BR 163 quando foram avistados por uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) que seguia no mesmo sentido. Eles foram ultrapassados pelos policiais que notaram o mal estado de conservação do veículo e também percebeu nervosismo do condutor.

Pouco à frente, no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Eldorado, os policias abordaram o carro. No momento da fiscalização, os três ocupantes informaram que se deslocavam da cidade de Itaquiraí para Mundo Novo, não dando detalhes do que iriam fazer.

Ao verificar os antecedentes dos três, a equipe verificou que o condutor de 25 anos, residente em Eldorado, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O dinheiro e o veículo foram apreendidos.

Em vistoria no carro foram encontradas quatro notas de R$ 100 falsas. A mulher (20), residente em Itaquiraí, confessou que estava com mais 10 notas do mesmo valor, também falsas e fez a entrega do material.

O outro infrator, de 22 anos, também residente em Itaquiraí, não estava individualmente com nenhuma nota. As 14 notas e o veículo foram apreendidos. Devido ao péssimo estado de conservação do Fiat Uno, a Polícia Rodoviária Federal realizou o termo de recolhimento ao Detran.

A equipe calcula que os três infratores iriam repassar as notas na cidade de Mundo Novo, ou no Paraguai, em Salto Del Guairá.

Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com as notas apreendidas, à delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime, que tem pena prevista de três a 12 anos de reclusão.

