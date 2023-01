Quase 200 kg de droga é apreendida em 'boca de fumo' do Nova Lima

Uma ação de combate a crimes na região do Bairro Nova Lima durante a manhã desta segunda-feira (9) terminou com uma casa, que servia para distribuição, preparo e comercialização de substâncias entorpecentes fechada.

De acordo com as informações policiais, foram apreendidos 199 kg de maconha, distribuídos em 139 tabletes e três fardos, além de três porções e 90 papelotes de cocaína, totalizando 914 gramas.

Além da droga, houve apreensão de duas balanças de precisão, sacos e papéis usados para embalagem em pequenas porções, próprias para comercialização.

A operação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande (2ªDPCG) e teve apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI). Os autores não foram localizados.

A apreensão de hoje faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pela 2DP-CG, no combate aos crimes que vem ocorrendo no bairro Nova Lima e região do Segredo.

