Quase foi dessa pra pior: Homem entra em confronto com o BOPE e sobrevive em MS

Acusado de ter cometido diversos crimes e ter mais de 30 passagens pela polícia, um homem de 32 anos, foi baleado durante um confronto com as forças policiais da cidade de Miranda. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (20).

Conforme as informações policiais, as equipes da Delegacia de Polícia Civil e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE/PMMS), que o homem estaria escondido em uma zona de mata na região do bairro Maria do Rosário.

Foi realizado um cerco com objetivo de capturar o indivíduo, sendo que, ao ser avistado, o autor não obedeceu às ordens e atirou contra os policiais. Para impedir a ação, as equipes revidaram o acertando.

O homem foi socorrido para o hospital do município, onde passou por uma cirurgia e encontra-se em observação. Na oportunidade o indivíduo portava um revólver calibre .38.

Após receber alta, o autor deve ser ficar à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também