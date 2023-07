Quase um mês após acidente na MS-010, caminhoneiro morre na Santa Casa

Cosme Severino Dos Santos, de 71 anos, morreu durante a noite de terça-feira (11) depois de passar quase um mês internado por conta de um acidente grave na MS-010, em Campo Grande. Ele teria se acidentado no dia 19 de junho.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu a cerca de 10 km de Rochedinho. A equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender o caso. No local, identificaram que a vítima seguia sentido Rochedinho, com um caminhão quando em determinado momento acabou perdendo o controle do veículo por conta de uma possível perda de freios.

A falha mecânica fez com que a vítima descesse a serra desgovernado, parando apenas quando colidiu contra um monte de pedras as margens da rodovia. Ele não teria conseguido fazer uma curva. Por conta da colisão, o caminhão chegou a capotar, deixando Cosme preso as ferragens.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa da Capital. Porém, na manhã de hoje, o filho da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para informar o falecimento de seu pai na noite de ontem.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

